Мирзов: долги перед игроками «Химок»? Когда столько не выигрываешь, то не до зарплаты
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Футболист подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) прокомментировал задолженности перед игроками по заработной плате.
«Долги перед игроками? Это к руководству, а не ко мне. Руководство же сказало. Не верите мне? Думаем только об игре. Когда столько не выигрываешь, тебе не до задержек, не до зарплаты», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. В следующем туре подмосковный клуб сыграет в гостях с «Уралом». Матч состоится в пятницу, 7 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
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