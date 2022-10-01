Форвард «Химок» Долгов: в раздевалке сказали, что меняют Лантратова. Почему — не понял

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов высказался о том, почему в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (поражение 1:2) голкипер команды Илья Лантратов оказался заменён между таймами на вратаря Виталия Гудиева.

«В раздевалке сказали, что меняют Лантратова. Почему — не понял», — передаёт слова Долгова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. ЦСКА — на второй строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 23 балла за 11 игр. В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Уралом» (7 октября, 17:30 мск), ЦСКА примет московское «Динамо» (8 октября, 16:30 мск).