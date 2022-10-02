Главный тренер «Шахтёра»: «Металлист» нас утомил, уже готовимся к «Реалу»

Игор Йовичевич, являющийся главным тренером «Шахтёра», прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 5-го тура УПЛ с «Металлистом» (6:1).
«Матч не был лёгким. В этой игре мы показали своё уважение противнику. «Металлист» нас утомил, и мы играли на полную, серьёзно, дисциплинированно и мотивированно. Если эти факторы совмещаются, то и получается результат.
Очень хорошо некоторые игроки проявили себя в сборной, и я хотел этим воспользоваться, например, эмоциями Сикана, который отметился хет-триком в матче сборных», — приводит слова тренера FanDay.
После пяти туров «Шахтёр» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 13 очков. В среду, 5 октября, украинский клуб в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет мадридский «Реал».
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