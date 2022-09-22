«Шахтёр» хочет получить за Мудрика более € 50 млн. Игрок интересен клубам из топ-лиг

Вингер донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик интересен многим клубам из европейских топ-чемпионатов. «Горняки» хотят выручить за свою молодую звезду более € 50 млн, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, «Шахтёр» отклонил предложение по Мудрику от «Эвертона» в размере € 30 млн. Лондонский «Арсенал», активно интересующийся Михаилом, ещё не делал украинскому клубу официальных предложений.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 21-летнему украинцу со стороны «Арсенала», «Эвертона», «Ниццы», «Брентфорда», «Ювентуса», «Севильи», «Байера» и «Ньюкасла». Летом «Шахтёр» отказался отпускать свою молодую звезду.

В нынешнем сезоне Мудрик сыграл за «Шахтёр» пять матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночнуб футболиста в € 15 млн.

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