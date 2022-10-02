Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галтье объяснил решение не включать Мбаппе в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Ниццей»

Галтье объяснил решение не включать Мбаппе в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Ниццей»
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал, почему не включил нападающего Килиана Мбаппе в стартовый состав парижан на матч 9-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (2:1).

«Килиан получил удар в бедро в матче с Данией. Он вернулся в среду спустя 48 часов отдыха. В субботу у него всё ещё был синяк на ноге. Несмотря на проблему, Килиан оставался доступным для команды», — приводит слова Галтье L'Equipe.

Напомним, Мбаппе вышел на замену на 59-й минуте встречи. На 83-й минуте французский форвард забил победный гол.

«ПСЖ» вернулся на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. Клуб заработал 25 очков после девяти проведённых встреч. «Ницца» — на 13-м месте с восемью очками.

Новость по теме
Голы Месси и Мбаппе помогли «ПСЖ» обыграть дома «Ниццу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022