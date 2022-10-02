Галтье объяснил решение не включать Мбаппе в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Ниццей»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал, почему не включил нападающего Килиана Мбаппе в стартовый состав парижан на матч 9-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (2:1).
«Килиан получил удар в бедро в матче с Данией. Он вернулся в среду спустя 48 часов отдыха. В субботу у него всё ещё был синяк на ноге. Несмотря на проблему, Килиан оставался доступным для команды», — приводит слова Галтье L'Equipe.
Напомним, Мбаппе вышел на замену на 59-й минуте встречи. На 83-й минуте французский форвард забил победный гол.
«ПСЖ» вернулся на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. Клуб заработал 25 очков после девяти проведённых встреч. «Ницца» — на 13-м месте с восемью очками.
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