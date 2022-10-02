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Круговой рассказал, какими словами Карпин попрощался со сборной в конце сбора в сентябре

Круговой рассказал, какими словами Карпин попрощался со сборной в конце сбора в сентябре
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Данил Круговой рассказал, какими словами Валерий Карпин попрощался с игроками национальной команды по окончании сентябрьского сбора. Также Круговой поделился впечатлениями от поездки в сборную России и дебютном матче за национальную команду. Напомним, россияне в Бишкеке сыграли с Киргизией (2:1).

«Какие впечатления от поездки в сборную? Очень хорошие, тем более дебютировал в контрольном матче. Понятно, что в игре с Киргизией было непросто, потому что сборная давно не играла на международном уровне. Да и поле было тяжёлым. Бетонным. Но все были в одинаковых условиях — сопернику тоже оказалось непросто.

Что касается нас, то что-то получалось, что-то нет. При этом, мне кажется, встреча нужна была в первую очередь для того, чтобы посмотреть новичков, наладить связи на будущее. Поэтому, если в ноябре будут сбор и матчи, мы увидим другую картину.

Что говорили, разъезжаясь из сборной? Нам сказали, что в ноябре могут быть матчи. Надеюсь, соберёмся. А Валерий Георгиевич Карпин и вовсе прощался словами: «Скоро увидимся», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

А если бы у России через два месяца был ЧМ-2022? Некоторым ещё рано в сборную А если бы у России через два месяца был ЧМ-2022? Некоторым ещё рано в сборную
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