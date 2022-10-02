Сунесс: не могу вспомнить ни одного матча, в котором «МЮ» проиграл только по вине Магуайра

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о критике в адрес защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.
«Магуайр находится под пристальным вниманием общественности, потому что «Манчестер Юнайтед» сделал его самым дорогим центральным защитником в мире, а потом назначил своим капитаном. Таким образом, он стал громоотводом для всех бед клуба. Все неудачи команды теперь сваливаются на него. Это смешно. Я не могу вспомнить ни одного матча, в котором «МЮ» проиграл только по вине Гарри.
Да, у него были ошибки. Но такая жёсткая критика сбивает с толку. Особенно презираю диванных критиков в интернете. Безликие пигмеи, которые пишут оскорбления в адрес кого-то, зная, что никто никогда не узнает, кто они. Эти люди извергают свою гнусную ненависть на других. Я как-то встречался с Гарри, и он показался мне вполне порядочным молодым человеком с хорошими манерами. Я хочу, чтобы он преуспел», — приводит слова Сунесса Daily Mail.
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