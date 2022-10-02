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Александр Зуев: приговор Николаю Ларину — катастрофа. В суде меня самого трясло

Александр Зуев: приговор Николаю Ларину — катастрофа. В суде меня самого трясло
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Полузащитник «Химок» Александр Зуев высказался о приговоре, вынесенном по делу бывшего руководителя футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Приговор Николаю Ларину — это катастрофа. Честно скажу, было тяжело находиться в суде, слушать весь приговор и так далее. Меня самого трясло. Не знаю, что испытывал Николай Юрьевич. Очень обидно… Надеемся на апелляцию и что срок, может быть, сократят — быстрее выйдет. Николай Юрьевич телефон сдал сразу. Связи с ним сейчас нет», — сказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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