Александр Зуев: приговор Николаю Ларину — катастрофа. В суде меня самого трясло

Полузащитник «Химок» Александр Зуев высказался о приговоре, вынесенном по делу бывшего руководителя футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина.



«Приговор Николаю Ларину — это катастрофа. Честно скажу, было тяжело находиться в суде, слушать весь приговор и так далее. Меня самого трясло. Не знаю, что испытывал Николай Юрьевич. Очень обидно… Надеемся на апелляцию и что срок, может быть, сократят — быстрее выйдет. Николай Юрьевич телефон сдал сразу. Связи с ним сейчас нет», — сказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.