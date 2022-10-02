Матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в Индонезии

Матчи 7-го и 8-го туров Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах давки на стадионе в Индонезии, сообщается на официальном сайте турнира.



«Этим жестом Ла Лига хочет выразить свои соболезнования индонезийскому народу, в особенности родственникам погибших в трагедии на стадионе на острове Ява, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим во время столкновений», — говорится в заявлении.



Напомним, трагедия произошла после матча чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3), который проходил на стадионе «Канджурухан» в Маланге. После финального свистка неспокойное поведение болельщиков переросло в беспорядки. Фанаты вырвались на газон – между ними и полицией произошла стычка. Разъярённые болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Методы правоохранительных органов вызвали в толпе панику. Болельщики начали разбегаться и создали давку, в результате которой погибло множество людей. Ранее стало известно, что число погибших в беспорядках увеличилось до 174 человек.

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