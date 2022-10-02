Александр Мостовой: у футболистов «Зенита» будет сверхмотивация в матче с «Ростовом»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов».
«Посмотрим на «Зенит», который был совсем недавно разгромлен. Ясно, что можно приводить отговорки, что это был Кубок и ещё что-то. В принципе, «Зенит» был не хуже «Спартака». Но в каких-то ключевых эпизодах, которых было несколько, игроки «Зенита» ошиблись и проиграли.
Если «Зенит» обыгрывает «Ростов», они отрываются от конкурентов. Конечно, они это понимают. Я думаю, что сегодня у футболистов «Зенита» будет сверхмотивация. «Ростов» по игре ничем не выделяется. Фаворит в этом матче, конечно же, «Зенит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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