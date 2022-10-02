Мойзес прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Химками»
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Бразильский защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу московской команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой армейского клуба со счётом 2:1.
«Хочу поздравить всех ребят с победой. Мы очень хорошо начали первый тайм, развивали свои атаки, забили два мяча. В целом хорошо выглядели, нити игры держали в своих руках. Во втором тайме соперники смогли забить гол, после этого понеслись вперед. Но наша команда хорошо, организованно оборонялась, и общими усилиями мы смогли сохранить победный счёт. Поздравляю всех с такой тяжёлой, но очень важной победой», — сказал Мойзес в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.
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