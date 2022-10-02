Флорентино Перес: Бензема получит «Золотой мяч», в этом нет сомнений

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил уверенность в том, что французский нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема получит «Золотой мяч» в 2022 году.
«Бензема уже получил приз лучшему игроку года по версии УЕФА. В ближайшие дни он получит и «Золотой мяч», в этом нет сомнений», — приводит слова Переса AS.
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» в 2022 году состоится 17 октября.
34-летний Бензема в минувшем сезоне-2021/2022 принял участие в 46 матчах за «Реал», в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Французский форвард помог своей команде выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
Бензема был признан лучшим игроком в Европе по версии УЕФА, а также игроком сезона в «Реале». Бензема, кроме того, стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании прошлого сезона.
Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»
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