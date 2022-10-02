Кокорин впервые с ноября 2020 года попал в стартовый состав на матч чемпионата

По информации «Чемпионата», российский форвард «Ариса» Александр Кокорин попал в стартовый состав на матч чемпионата Кипра с «Акритасом», который пройдёт сегодня, 2 октября.
Ккорин в первые с 15 декабря 2021 года выйдет в стартовом составе на официальный матч. Тогда он попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч с «Беневенто». Если же говорить о матчах чемпионата страны, то Кокорин впервые с 29 ноября 2020 года сыграет в стартовом составе. Тогда его включили в стартовый состав на матч «Спартака» с «Ротором».
Встреча «Ариса» и «Акритаса» начнётся в 19:00 мск. Команды встретятся в 5-м туре чемпионата Кипра.
«Арис» после четырёх туров занимает третье место в турнирной таблице. Команда набрала девять очков. В свою очередь, «Акритас» занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда набрала четыре очка.
Кокорин уже принял участие в трёх встречах за «Арис» в чемпионате Кипра, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
- 2 октября 2022
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