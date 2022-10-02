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Комличенко: от проигрыша «Зениту» злость и сожаление, но «Ростов» может быть доволен собой

Комличенко: от проигрыша «Зениту» злость и сожаление, но «Ростов» может быть доволен собой
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Чуть-чуть уже отошёл, но расстроились — злость и сожаление. 70 минут получали удовольствие от игры, потом что-то сломалось: замены, может, усталость. Всё равно можем быть довольными собой, хоть и проиграли. Можно по-разному выиграть и проиграть, но нам нечего терять — проиграли и проиграли, но играли с хорошей командой», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

«Зенит» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (22) — третий. В следующем туре донская команда сыграет дома с «Краснодаром».

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