«Аталанта» минимально обыграла «Фиорентину» в матче 8-го тура Серии А

Сегодня, 2 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» принимала на своём поле «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

Первый тайм команд ничего интересного зрителям не подарил. И когда казалось, что команды спокойно уйдут на перерыв, футболист «фиалок» Кристиан Куаме получил прямую красную карточку. Справедливость восторжествовала лишь после проверки видеоповтора момента системой VAR, после чего наказание было решено отменить. Во втором тайме, несмотря на превосходство гостей по владению и ударам по воротам, вышли вперёд именно хозяева — на 59-й минуте отличился Адемола Лукман после передачи Луиса Мурьеля. Больше забитых мячей во встрече болельщики не увидели, и после финального свистка победу праздновала «Аталанта» — 1:0.