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Анчелотти — о Кварацхелии: он особенный игрок

Анчелотти — о Кварацхелии: он особенный игрок
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об атакующем полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии, а также о выступлении итальянской команды на старте этого сезона.

«Наполи» вдохнул в команду новую силу, когда приобрёл несколько очень хороших игроков. Сегодня сложно предсказать, на что они способны. Безусловно, новички сделали команду непредсказуемой.

Кварацхелия – сюрприз? Только для тех, кто его не знал. Мы уже следили за ним, когда я был в «Наполи». Он особенный игрок», — цитирует Анчелотти Football Italia.

Напомним, Анчелотти возглавлял «Наполи» с мая 2018 по декабрь 2019 года, заменив Маурицио Сарри, который в том же году возглавил лондонский «Челси». В данный момент неаполитанцы являются лидером чемпионата Италии — у подопечных Лучано Спаллетти 20 очков по итогам восьми матчей. Столько же и у «Аталанты», но «Наполи» имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:

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