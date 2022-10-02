Каррера — о победе над «Пари НН»: «Спартак» продолжает бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу столичного клуба в матче 11-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча завершилась со счётом 2:1. Нижегородцы вели в счёте, но «Спартаку» удалось вырвать победу.

«Одержав волевую победу над «Пари НН», можно сказать, что у «Спартака» появился характер. Команда точно продолжит бороться за чемпионство», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Пари НН» (12) — 10-й.



Обслуживала матч «Пари НН» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ему помогали Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).