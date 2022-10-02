«Реал» Мадрид — «Осасуна»: Винисиус открыл счёт на 43-й минуте

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу. Местный «Реал» играет с «Осасуной». Стартовый свисток Гильермо Куадра Фернандеса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче был открыт на 43-й минуте: мяч залетел в ворота «Осасуны» после прямого навеса Винисиуса с левого фланга — никто из игроков хозяев до мяча не дотянулся — и игровой снаряд залетел в дальний угол. Арбитры в VAR-центре проверили момент на предмет того, мешали ли находившиеся в офсайде Рюдигер и Бензема вратарю отразить удар, и зафиксировали, что не мешали.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
В турнирной таблице мадридский «Реал» с 18 очками располагается на второй строчке, отставая от «Барселоны» на одно очко, но имея матч с «Осасуной» в запасе. У его соперника 12 набранных очков и восьмое место.
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