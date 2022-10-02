Андрей Лунин — в стартовом составе «Реала» на матч с «Осасуной»
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу. Местный «Реал» сыграет с «Осасуной». Стартовый свисток Гильермо Куадра Фернандеса прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Себальос, Тчуамени, Кроос, Родриго, Бензема, Винисиус.
«Осасуна»: Эррера, Видаль, Унай Гарсия, Давид Гарсия, Крус, Монкайола, Торро, Брашанац, Гомес, Кике Гарсия, Абде.
В турнирной таблице мадридский «Реал» с 18 очками располагается на второй строчке, отставая от «Барселоны» на одно очко, но имея матч с «Осасуной» в запасе. У его соперника 12 набранных очков и восьмое место.
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