Андрей Лунин — в стартовом составе «Реала» на матч с «Осасуной»

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу. Местный «Реал» сыграет с «Осасуной». Стартовый свисток Гильермо Куадра Фернандеса прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:



«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди, Себальос, Тчуамени, Кроос, Родриго, Бензема, Винисиус.



«Осасуна»: Эррера, Видаль, Унай Гарсия, Давид Гарсия, Крус, Монкайола, Торро, Брашанац, Гомес, Кике Гарсия, Абде.

В турнирной таблице мадридский «Реал» с 18 очками располагается на второй строчке, отставая от «Барселоны» на одно очко, но имея матч с «Осасуной» в запасе. У его соперника 12 набранных очков и восьмое место.