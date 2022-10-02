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«Сампдория» объявила об увольнении Джампаоло с поста главного тренера

«Сампдория» объявила об увольнении Джампаоло с поста главного тренера
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Пресс-служба «Сампдории» объявила об увольнении с поста главного тренера Марко Джампаоло. Он был отправлен в отставку после поражения команды в матче 8-го тура Серии А с «Монцей». Встреча команд закончилась со счётом 3:0 в пользу дебютанта Серии А.

Для «Сампдории» это поражение стало четвёртым подряд. В общей сложности в нынешнем сезоне команда потерпела шесть поражений и дважды сыграла вничью.

55-летний Джампаоло возглавил команду в январе 2022 года. Под его руководством команда одержала шесть побед в 25 матчах.

Пока не сообщается, кто станет новым главным тренером клуба из Генуи.

«Сампдория» занимает 20-е место в турнирной таблице Серии А. Команду от спасительного 17-го места отделяют четыре очка.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:

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