Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Ташуев: «Ахмат» до удаления в матче с «Динамо» играл очень хорошо

Сергей Ташуев: «Ахмат» до удаления в матче с «Динамо» играл очень хорошо
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 2:1.

«До удаления команда действовала очень хорошо. Было видно, что мы хотим выигрывать. К сожалению, наши эмоции немного перехлестнулись, поэтому было удаление. Конечно, после второй жёлтой карточки стало сложнее.

После этого футболисты «Динамо» побежали. Были моменты у соперника. У нас хорошо вышел Ильин.

В концовке немного занервничали, дали сопернику забить», — сказал Ташуев на пресс-конференции.

На 22-й минуте Лечи Садулаев выполнил прекрасный навес на небольшой высоте к линии вратарской, где Антон Швец выиграл позиционную борьбу у двух защитников и головой технично подрезал мяч в правый угол. На 43-й минуте точным и мощным ударом отметился сам Садулаев с передачи Мирослава Богосаваца. На 62-й минуте Садулаев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В концовке матча за «Динамо» отличился Ярослав Гладышев, но этот гол не помог команде избежать поражения.

«Ахмат» набрал 17 очков и вышел на седьмую строчку турнирной таблицы. «Динамо» (16) — на восьмой позиции.

Новость по теме
«Динамо» проиграло «Ахмату» в матче 11-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022