Сергей Ташуев: «Ахмат» до удаления в матче с «Динамо» играл очень хорошо

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась со счётом 2:1.



«До удаления команда действовала очень хорошо. Было видно, что мы хотим выигрывать. К сожалению, наши эмоции немного перехлестнулись, поэтому было удаление. Конечно, после второй жёлтой карточки стало сложнее.



После этого футболисты «Динамо» побежали. Были моменты у соперника. У нас хорошо вышел Ильин.



В концовке немного занервничали, дали сопернику забить», — сказал Ташуев на пресс-конференции.

На 22-й минуте Лечи Садулаев выполнил прекрасный навес на небольшой высоте к линии вратарской, где Антон Швец выиграл позиционную борьбу у двух защитников и головой технично подрезал мяч в правый угол. На 43-й минуте точным и мощным ударом отметился сам Садулаев с передачи Мирослава Богосаваца. На 62-й минуте Садулаев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В концовке матча за «Динамо» отличился Ярослав Гладышев, но этот гол не помог команде избежать поражения.

«Ахмат» набрал 17 очков и вышел на седьмую строчку турнирной таблицы. «Динамо» (16) — на восьмой позиции.