«Тоттенхэм» в январе может продать Моуру в «Севилью»

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура входит в сферу интересов «Севильи». Испанский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Vamos Mi Sevilla.



30-летний Моура стал игроком «Тоттенхэма» в январе 2018 года, перейдя из французского «ПСЖ». В 229 матчах за команду бразилец забил 46 голов и отдал 48 результативных передач. Начинал карьеру нападающий в «Сан-Паулу». Сейчас футболист восстанавливается после травмы берцовой кости.



«Тоттенхэм» после восьми матчей чемпионата Англии набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице третье место.

Видеообзор. «Севилья» — «Атлетико М». Испанская Примера — 2022/2023. 7-й тур:

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