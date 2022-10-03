«Тоттенхэм» в январе может продать Моуру в «Севилью»
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Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура входит в сферу интересов «Севильи». Испанский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Vamos Mi Sevilla.
30-летний Моура стал игроком «Тоттенхэма» в январе 2018 года, перейдя из французского «ПСЖ». В 229 матчах за команду бразилец забил 46 голов и отдал 48 результативных передач. Начинал карьеру нападающий в «Сан-Паулу». Сейчас футболист восстанавливается после травмы берцовой кости.
«Тоттенхэм» после восьми матчей чемпионата Англии набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице третье место.
Видеообзор. «Севилья» — «Атлетико М». Испанская Примера — 2022/2023. 7-й тур:
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