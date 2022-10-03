Майга рассказал об интересе со стороны «Спартака» и ЦСКА во времена выступлений за «Велес»

27-летний малийский полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга, имеющий российское гражданство, после домашней встречи 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2) рассказал об интересе со стороны топ-клубов РПЛ ещё во времена выступлений за «Велес».

«Они все меня хотели: «Спартак» и ЦСКА. Не знаю, почему они поменяли решение. Мой агент мне сказал. Скауты даже были на одном из матчей «Велеса». Не знаю, что произошло потом.

Пожалели ли они теперь? Не знаю, я пока в «Нижнем». Надо ещё больше работать. Посмотрим», — приводит слова Майга Sport24.

Напомним, переход Майга из «Велеса» прошедшим летом обошёлся «Нижнему Новгороду» в € 250 тыс., согласно данным Transfermarkt. Футболист заключил контракт с клубом сроком до 30 июня 2025 года.