Майга рассказал об интересе со стороны «Спартака» и ЦСКА во времена выступлений за «Велес»
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27-летний малийский полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга, имеющий российское гражданство, после домашней встречи 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2) рассказал об интересе со стороны топ-клубов РПЛ ещё во времена выступлений за «Велес».
«Они все меня хотели: «Спартак» и ЦСКА. Не знаю, почему они поменяли решение. Мой агент мне сказал. Скауты даже были на одном из матчей «Велеса». Не знаю, что произошло потом.
Пожалели ли они теперь? Не знаю, я пока в «Нижнем». Надо ещё больше работать. Посмотрим», — приводит слова Майга Sport24.
Напомним, переход Майга из «Велеса» прошедшим летом обошёлся «Нижнему Новгороду» в € 250 тыс., согласно данным Transfermarkt. Футболист заключил контракт с клубом сроком до 30 июня 2025 года.
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