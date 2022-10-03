Умяров назвал причину волевых побед «Спартака»

22-летний российский полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об очередной волевой победе красно-белых в гостевом матче 11-го тура чемпионата России над «Нижним Новгородом» (2:1).

«Не первая волевая победа? У тренера есть правильные слова, это главное. Заряжает эмоциями. Как Каррера? Ну, я не знаю, как было при Каррере.

Игра в атаке в первом тайме? «Нижний Новгород» очень низко садился, поэтому получилось тяжело», — приводит слова Умярова «РБ Спорт».

Напомним, Умяров стал игроком «Спартака» в январе 2019 года, перейдя из «Чертаново» за € 300 тыс., согласно данным Transfermarkt. Сейчас стоимость Наиля оценивается в € 4 млн, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.