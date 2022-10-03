Чанов рассказал, из-за чего Гогниев заменил вратаря в перерыве матча с ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между подмосковными «Химками» и московским ЦСКА. Игра завершилась победой красно-синих со счетом 2:1.



«Федотов очень грамотно выстроил игру. ЦСКА немного отдал инициативу. Я знал, что Спартак Гогниев будет играть в атаку, он этого требует даже от вратарей. А ЦСКА присел и умело воспользовался контратаками. 2:0 получилось, вроде бы всё спокойно, но концовка оказалась смазана у ЦСКА.



С чем связана замена вратаря в перерыве? Честно, не знаю, но тут нужно понимать, какие требования у тренерского штаба «Химок». Возможно, Гогниев хотел большей вовлечённости от Лантратова в созидании атак. Может быть, в перерыве было общение на повышенных тонах», – приводит слова Чанова Metaratings.