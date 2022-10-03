Видеообзор разгромной победы «Ювентуса» над «Болоньей»

2 октября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Болонью». Игра завершилась разгромной победой туринцев со счётом 3:0.

Видеообзор матча «Ювентус» — «Болонья»:

Хозяева забили свой первый гол на 24-й минуте — отличился вингер Филип Костич после передачи Душана Влаховича. На 59-й минуте уже сам Влахович сумел реализовать голевой момент. На 62-й минуте польский форвард Аркадиуш Милик довёл счёт до разгромного. Финальный свисток зафиксировал победу туринской команды со счётом 3:0.

После этой победы «Ювентус» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы, в активе команды 13 набранных очков. «Болонья» осталась на 17-м месте, клуб после восьми встреч сумел набрать лишь шесть очков.