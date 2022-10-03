Тренер США: следим за ситуацией в женской сборной Испании, но нам нужно побеждать

Главный тренер женской сборной США Влатко Андоновски прокомментировал ситуацию в сборной Испании и заявил, что она никак не отразится на проведении их товарищеского матча.

«Несмотря на то что мы следим за ситуацией, это ничего не значит для нас с точки зрения подготовки. Мы готовимся к лучшей команде, которую может выставить Испания.



Со своей стороны, мне действительно не нужно ничего делать, кроме как подготовить команду наилучшим образом, чтобы выиграть эту игру», — приводит слова Андоновски 90min.

Напомним, 15 футболисток сборной Испании отправили в федерацию футбола страны письма с целью увольнения главного тренера Хорхе Вильды. В ответ в федерации заявили, что футболистки не вернутся в сборную, если не признают свою неправоту.

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