Тренер женской сборной Испании не вызвал всех 15 игроков, которые просили о его увольнении

Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда не вызвал на сборы команды 15 футболисток, которые отправили электронные письма в Федерацию футбола страны с целью увольнения тренера. Об этом сообщает The Guardian.

Напомним, ранее 15 футболистов сборной Испании, включая шесть игроков «Барселоны», двух из «Манчестер Юнайтед» и двух из «Манчестер Сити», подали идентичные электронные письма в Федерацию футбола Испании. В их числе также была травмированная Алексия Путельяс. Футболистки заявили, что «ситуация» в сборной негативно влияет на их «эмоциональное состояние» и «здоровье». Хотя в последующем заявлении девушки настаивали на том, что они не призывали Вильду уйти в отставку, они были недовольны его методами и управлением сборной, о чём и сообщили национальной федерации и самому тренеру ранее.



Федерация ответила заявлением, в котором заявила, что игроки не вернутся в сборную, если они «не признают свою ошибку и не принесут извинений», чего они не сделали. В пятницу Вильда назвал состав, в котором никого из них не оказалось.

ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик: