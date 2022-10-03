Бышовец: совершенно не ясно, что может помешать «Зениту» взять очередное золото

Экс-тренер московского «Динамо», «Локомотива» и других клубов Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Ростов». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Получился качественный боевой матч двух сильных команд. Оба коллектива играли на пределе своих возможностей, максимально чётко выполняя план на игру своих тренеров. «Ростов» сделал всё, чтобы оказать сопротивление «Зениту», но класс питерских игроков, особенно бразильцев, всё же сказался. Закономерная победа нашего чемпиона. И совершенно не ясно, что может ему помешать взять очередное золото», — приводит слова Бышовца интернет-портал «Известия».