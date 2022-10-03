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Мостовой: «Динамо» не хватает физики и эмоций. Но камни в Йокановича кидать бы не стал

Мостовой: «Динамо» не хватает физики и эмоций. Но камни в Йокановича кидать бы не стал
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу выступлений московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Однозначный ответ, что происходит с «Динамо», мы не можем дать, потому что не находимся в коллективе. Со стороны смотрится так, будто не хватает физики и эмоций, происходят моменты растерянности. Когда команда не заряжена — это даже по глазам игроков видно. Особенно вчера это бросилось в первом тайме: ощущение, что «Ахмат» хотел, а «Динамо» почему-то нет.

Состав у них неплохой, начали сезон тоже неплохо. Да, были потери, но они всех заменили и купили. Сейчас будут камни в огород Йокановича. Я бы не стал, он работает нормально. Сейчас ещё на молодых свалилась психологическая нагрузка. Был бы у них лидер постарше… Одна-две победы — «Динамо» снова будет в гонке за второе-третье места», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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