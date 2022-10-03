Ребров — о матче «Спартака» с «Пари НН»: победы на характере особенно хороши
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Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров прокомментировал победу красно-белых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижним Новгородом». Напомним, «Спартак» проигрывал по ходу матча со счётом 0:1, но в итоге вырвал победу — 2:1. Победный гол на счету Квинси Промеса, который успешно реализовал пенальти.
«Победы на характере особенно хороши. +3 очка. Спасибо всем, кто был с нами!» — написал Ребров в своём телеграм-канале.
Напомним, «Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (12) — на 10-м месте. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» (29). В тройку лидеров входят ЦСКА (23) и «Ростов» (22).
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