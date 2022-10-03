«Милан» и «Ювентус» хотят подписать защитника, которого Левандовски предложил «Барселоне»

«Милан» и «Ювентус» заинтересованы в усилении линии защиты двумя футболистами. Речь идёт об Якубе Кивёре из «Специи» и Эване Обите Н'Дике из «Айнтрахта». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

22-летний Кивёр дебютировал за сборную Польши в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что летом «Специя» отклонила предложение о продаже Якуба за € 12 млн. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне Кивёр принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски предложил «Барселоне» подписать своего соотечественника.

23-летний Н'Дика перешёл в «Айнтрахт» из «Осера» в 2018 году. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

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