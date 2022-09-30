«Он необыкновенный». Левандовски посоветовал «Барселоне» подписать защитника «Специи»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски посоветовал клубу подписать своего соотечественника — защитника «Специи» Якуба Кивёра, являющегося трансферной целью «Милана» и «Вест Хэма». Об этом сообщает Tuttosport.

«У Кивёра большой потенциал. Во время разминки перед игрой с Нидерландами я подумал: «Кто этот парень?» Потом, во время матча, я увидел, что он необыкновенный», — сказал Левандовски.

22-летний Кивёр дебютировал за сборную Польши в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что летом «Специя» отклонила предложение о продаже Якуба за € 12 млн. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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