«Он необыкновенный». Левандовски посоветовал «Барселоне» подписать защитника «Специи»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски посоветовал клубу подписать своего соотечественника — защитника «Специи» Якуба Кивёра, являющегося трансферной целью «Милана» и «Вест Хэма». Об этом сообщает Tuttosport.
«У Кивёра большой потенциал. Во время разминки перед игрой с Нидерландами я подумал: «Кто этот парень?» Потом, во время матча, я увидел, что он необыкновенный», — сказал Левандовски.
22-летний Кивёр дебютировал за сборную Польши в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что летом «Специя» отклонила предложение о продаже Якуба за € 12 млн. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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