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Добровинский: «Динамо» мог возглавить тренер сборной Бельгии. Была договорённость

Добровинский: «Динамо» мог возглавить тренер сборной Бельгии. Была договорённость
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Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский признался, что московскую команду мог возглавить бывший главный тренер сборной Бельгии.

«В начале сезона я предлагал кандидатуру тренера. У меня были договорённости, но выбрали Славишу. Это был европейский тренер, который тренировал сборную, который тренировал клубы и готов был приехать. Довольно серьёзный человек. Конечно, было дорого, он запросил 2 миллиона, но он готов был приехать.

На все эти санкции ему было совершенно всё равно. Кандидатура по тем или иным причинам не подошла. Сборная, в которой он работал, одно время занимала первое место в рейтинге. Сборная Бельгии? Да», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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