Хулен Лопетеги — главный претендент на пост главного тренера «Вулверхэмптона»

Действующий главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги может занять вакантную должность в английском «Вулверхэмптоне». Об этом сообщает The Telegraph. Недавно «волки» уволили с этой должности Бруну Лаже.
Лопетеги возглавил «Севилью» летом 2019 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством неудачно начала сезон в чемпионате Испании, набрав всего пять очков в семи турах. Сейчас «Севилья» располагается на 17-й строчке — в одном очке от зоны вылета. В Лиге чемпионов испанцы идут на последнем месте турнирной таблицы в группе с «Манчестер Сити», дортмундской «Боруссией» и «Копенгагеном».
Видеообзор. «Севилья» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
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