Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хулен Лопетеги — главный претендент на пост главного тренера «Вулверхэмптона»

Хулен Лопетеги — главный претендент на пост главного тренера «Вулверхэмптона»
Комментарии

Действующий главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги может занять вакантную должность в английском «Вулверхэмптоне». Об этом сообщает The Telegraph. Недавно «волки» уволили с этой должности Бруну Лаже.

Лопетеги возглавил «Севилью» летом 2019 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством неудачно начала сезон в чемпионате Испании, набрав всего пять очков в семи турах. Сейчас «Севилья» располагается на 17-й строчке — в одном очке от зоны вылета. В Лиге чемпионов испанцы идут на последнем месте турнирной таблицы в группе с «Манчестер Сити», дортмундской «Боруссией» и «Копенгагеном».

Видеообзор. «Севилья» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
MD: «Севилья» уволит Хулена Лопетеги. Ему уже ищут замену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022