«Крылья Советов» — «Краснодар»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Краснодар».



«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба, Пиняев, Ежов, Коваленко, Рахманович, Глушенков.



«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Литвинов, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кевин Ленини, Олусегун.

«Краснодар» набрал 20 очков в 10 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. «Крылья Советов» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (29).