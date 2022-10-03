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Месут Озил перенёс операцию на спине

Месут Озил перенёс операцию на спине
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Полузащитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Месут Озил перенёс операцию на спине. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

«Операция прошла хорошо. Ещё раз спасибо всем за сообщения и молитвы. Да благословит вас Господь», — написал Озил на своей странице в социальных сетях.

Фото: соцсети Месута Озила

Ранее президент клуба Гёксел Гюмюшдаг сообщил, что восстановление Озила после операции займёт примерно три месяца.

Озил перешёл в «Истанбул Башакшехир» 14 июля. Ранее он был игроком «Фенербахче», в составе которого в сезоне-2021/2022 принял участие в 26 матчах во всех турнирах, отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также за свою карьеру полузащитник успел поиграть за немецкий «Шальке-04», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и другие клубы.

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