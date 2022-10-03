Невилл: подозреваю, что карьера де Хеа в «МЮ» при тен Хаге будет недолгой

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение, что умения голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа не подходят под игровой стиль главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

«Мы все знаем, чего хочет тен Хаг от этой команды: он хочет 75% владения и игроков, которые могут свободно обращаться с мячом, будь то защитник или вратарь. Я подозреваю, что карьера Давида де Хеа в «Юнайтед» при тен Хаге будет недолгой.

Он [тен Хаг] будет непреклонен в том, чтобы строить философию игры, начиная с оборонительной линии, делать рискованные передачи в полузащиту, которые всё время совершает Эдерсон [в «Манчестер Сити»], которые мы больше не считаем рискованными, потому что они совершают их слишком хорошо. Это то, к чему тен Хаг будет стремиться и чего он желает достичь», — цитирует Невилла The Sun.

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