Каррагер: играя против Анри, я испытывал смущение. Холанд делает то же самое с защитниками

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о схожих чертах в игре экс-футболиста Тьерри Анри и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«В течение двух лет в моей карьере был лишь один футболист, который оказывал на меня психологическое давление. И это был Тьерри Анри. Я играл против многих великих футболистов и каждый раз говорил себе: «Я возьму на себя лучшего из них, и они совершат ошибку». Но, играя против Анри, я испытывал смущение и неловкость. Мне было трудно, потому что это был не я, не мой образ мыслей, а эффект Тьерри Анри. Это то, что сейчас делает Холанд с защитниками», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
Холанд стал игроком «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне 22-летний норвежский футболист принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.
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