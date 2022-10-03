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Гвардиола — о результативности Холанда: цифры пугают

Гвардиола — о результативности Холанда: цифры пугают
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о голевой результативности нападающего клуба Эрлинга Холанда после матча с «МЮ».

«Цифры Холанда говорят сами за себя. Мы всегда стараемся помочь ему адаптироваться к нашей команде. Это невероятное ощущение, что Эрлинг всегда так голоден и хочет соревноваться. Цифры пугают, честно говоря.

Он видит, как 10 игроков бегают без мяча, стараясь друг за друга, поэтому он хочет забивать. Они визуализируют это, они видят это. Вот почему мы добились успеха за последние несколько лет. За голами стоят усилия и желание их забить», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На счету Холанда 14 голов и три голевые передачи в восьми турах АПЛ. Норвежец является лучшим бомбардиром чемпионата, опережая ближайшего преследователя, Гарри Кейна, на семь голов.

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