The Telegraph: Роналду может покинуть «МЮ» в январе. Тен Хаг не будет препятствовать уходу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе. Как сообщает британское издание The Telegraph, главный тренер «красных дьяволов» Эрин тен Хаг не будет препятствовать его уходу.
Когда голландский специалист только вступил в должность главного тренера команды, он хотел сохранить Роналду в команде, но теперь более спокойно относится к его уходу — с тех пор, как игрок ясно дал понять, что хочет уйти. Тен Хаг проявлял осторожность всякий раз, когда поднималась тема Роналду, но считается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» готов отпустить 37-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, если будет сделано приемлемое предложение.
Сам Роналду надеется, что успешное выступление в Катаре повысит его шансы на переход при условии, что положение на «Олд Траффорд» не изменится. В минувшие выходные португалец остался на скамейке запасных в игре с «Манчестер Сити» (поражение 3:6) и не вышел на замену по ходу встречи.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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