«Райо Вальекано» вырвал победу у «Эльче» благодаря голу на 96-й минуте

Сегодня, 3 октября, состоялся матч седьмого тура испанской Примеры, в котором «Райо Вальекано» принимал «Эльче». Встреча проходила на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.
Первыми вперёд вышли гости. На 32-й минуте встречи отличился нападающий Лукас Бое, ассистировал ему Херард Гумбау.
0:1. Бойе («Эльче») открывает счет ударом головой
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На 40-й минуте футболист хозяев Серхио Камельо сравнял счёт благодаря точной передаче Оскара Трехо.
1:1. Камельо («Райо Вальекано») забивает с помощью рикошета
В оставшиеся минуты встречи команды долгое время не могли поразить ворота друг друга, но удача была на стороне хозяев встречи. На 96-й минуте, уже в добавленное арбитром время, Унас Лопес сумел поразить ворота соперника и подарить своей команде победу — 2:1.
2:1. Унай Лопес («Райо Вальекано») вырывает победу в концовке!
После этой игры «Райо Вальекано» набирает 10 очков и поднимается на 10-е место. «Эльче» с 1 очком в активе остаётся на 20-м месте турнирной таблицы.
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