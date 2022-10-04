«Реал» — Игуаину: спасибо за всё, что ты дал футболу
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Пресс-служба «Реала» обратилась к нападающему «Интер Майами» Гонсало Игуаину, который ранее объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона.
«Спасибо за всё, что ты дал «Реалу» и футболу, Гонсало. Ты всегда будешь частью истории этого клуба, с которым трижды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и дважды брал Суперкубок страны. Мы желаем тебе всего наилучшего на этом новом этапе твоей жизни», — говорится в обращении.
В общей сложности Игауин выступал на протяжении 17 сезонов. Он защищал цвета мадридского «Реала», туринского «Ювентуса», «Милана» и лондонского «Челси».
«Интер Майами» ведёт борьбу за выход в плей-офф MLS. До конца регулярного чемпионата команде остаётся провести два матча.
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