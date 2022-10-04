Юрий Сёмин раскритиковал «Локомотив» за приобретение Митая, Мампасси и Раконьяца

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о провале железнодорожников в чемпионате России, а также раскритиковал трансферную политику московского клуба.
«Футбол не обманешь. Во‑первых, они перед сезоном не были физически готовы. И по сей день у них не лучшее состояние. Наверное, после недельных сборов они чуть получше стали в этом плане.
Второй момент: селекция, которая произошла в «Локомотиве», она со знаком минус, причем большим. Для чего в «Локомотиве» такой игрок, как левый защитник Митай? Если вы до этого Тикнизяна купили за 7 млн, ну он должен играть тогда? Сейчас покупка Митая — большое сомнение. Также они купили Мампасси. Ну какая здесь перспектива? Купили Раконьяца, но он сидит в запасе. Для чего же вы покупаете, если он очень хороший», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Напомним, что после 11 туров «Локомотив» находится в зоне стыковых матчей в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Йозефа Циннбауэра занимают 13-е место с девятью набранными очками.
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