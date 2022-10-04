Сёмин считает, что «Химки» не выиграют ни одного матча после увольнения Юрана

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре подмосковных «Химок» после увольнения Сергея Юрана и назначения сначала Николая Писарева, а затем Спартака Гогниева.

«Так, как «Химки» играют в обороне, — они ни одной игры не выиграют. Тот футбол, который они играли с Юраном, можно назвать как угодно: оборонительным, атакующим… Но это был футбол, который оставлял шансы завоевывать очки. Но после Юрана у них нет шансов набрать очки», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, после 11 туров чемпионата России «Химки» занимают 14-е место, набрав восемь очков. В следующем матче Российской Премьер-Лиги подопечные Гогниева сыграют на выезде с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится в пятницу, 7 октября, начало – 17:30 мск.