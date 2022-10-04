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Виктор Булатов расхвалил Гильермо Абаскаля

Виктор Булатов расхвалил Гильермо Абаскаля
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Бывший футболист московского «Спартака» Виктор Булатов высказался об игре столичной команды.

«Я не все матчи «Спартака» смотрел, но игру в Нижнем Новгороде видел. «Спартак» мне нравится. Мне кажется, Абаскаль выжимает из команды максимум. Например, «Пари НН» сидел глубоко сзади, это организованная команда, «красно-белым» было не просто. «Спартак» показал, что может вскрывать соперника и в позиционных атаках. Это, на мой взгляд, и определяет класс команды. Поэтому можно говорить, что некий класс у команды Абаскаля есть. Не зря такие матчи вырываются, победа заслуженная.

Для меня важный момент, что футболисты знают, что делать на фланге, взаимодействуют в треугольниках, быстро работают, через центр могут друг под друга подстроиться, устроить круговерть в хорошем смысле, забросы проходят. Первый гол в ворота «Пари НН» как раз после заброса пришёл. Физическое состояние неплохое, легко с мячом работают, быстро ноги работают, быстро думают.

В целом игра «Спартака» смотрится, приятное впечатление оставляет. Хотя, конечно, при назначении Абаскаля была настороженность», – приводит слова Булатова Metaratings.

«Спартак» был в одном ударе от краха. А потом полностью перевернул игру «Спартак» был в одном ударе от краха. А потом полностью перевернул игру
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