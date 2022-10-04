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«Пацаны, я люблю вас!» Радимов опубликовал трогательный пост после ухода из «Зенита-2»

«Пацаны, я люблю вас!» Радимов опубликовал трогательный пост после ухода из «Зенита-2»
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Бывший главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов опубликовал прощальный пост после ухода со своего поста.

«Пацаны, я люблю вас! И что бы у вас в жизни ни происходило, помните — я горжусь вами! И только попробуйте не обыграть «Ядро» — огребёте», — написал Радимов в одной из социальных сетей под фотографией с футболистами «Зенита-2».

Напомним, об уходе Радимова из «Зенита-2» было объявлено вчера. После этого Владислава назначили советником генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола.

Радимов возглавлял «Зенит-2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год. До этого он работал начальником основной команды сине-бело-голубых.

Во время карьеры игрока Владислав Радимов также выступал за «Зенит» (с 2003 по 2008 год).

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