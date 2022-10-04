Эммерсон: Юран — менеджер. В тренировочном процессе больше влияния оказывал его помощник

Защитник екатеринбургского «Урала» Иллой-Айет Эммерсон высказал мнение о тренере Сергее Юране и его помощнике Алексее Поддубском, под руководством которых он выступал в хабаровском СКА.

«Юран как огонь! Вспыльчивый, держит в напряжении. А Поддубский — ветер. Сдержанный, мягкий, это даже иногда удивляло. Что-то не то сделаем, и я про себя думаю: «Ну всё, без выходных останемся». Но нет. Поддубский спокойно реагировал, на что-то даже закрывал глаза. За счёт этого, наверное, и сплотил нас. Юран же держал нас в ежовых рукавицах. Выжимал все соки. Кто, что, как, ему вообще не важно. Нужен был результат — это единственное, что его волновало.

Юран — топ тренер для России? Юран — менеджер. Собирает вокруг себя людей, которые делают правильную работу, а он этими людьми руководит. В плане тренировочного процесса больше влияния оказывал его помощник. Юран же просто следил за микроклиматом. В этом плане менеджмент у него развит лучше. Но опять же: был результат, а остальное неважно», — приводит слова защитника Sport24.

Напомним, Эмерсон выступает за «Урал» с июля нынешнего года.

