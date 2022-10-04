Эммерсон: Юран — менеджер. В тренировочном процессе больше влияния оказывал его помощник

Защитник екатеринбургского «Урала» Иллой-Айет Эммерсон высказал мнение о тренере Сергее Юране и его помощнике Алексее Поддубском, под руководством которых он выступал в хабаровском СКА.
«Юран как огонь! Вспыльчивый, держит в напряжении. А Поддубский — ветер. Сдержанный, мягкий, это даже иногда удивляло. Что-то не то сделаем, и я про себя думаю: «Ну всё, без выходных останемся». Но нет. Поддубский спокойно реагировал, на что-то даже закрывал глаза. За счёт этого, наверное, и сплотил нас. Юран же держал нас в ежовых рукавицах. Выжимал все соки. Кто, что, как, ему вообще не важно. Нужен был результат — это единственное, что его волновало.
Юран — топ тренер для России? Юран — менеджер. Собирает вокруг себя людей, которые делают правильную работу, а он этими людьми руководит. В плане тренировочного процесса больше влияния оказывал его помощник. Юран же просто следил за микроклиматом. В этом плане менеджмент у него развит лучше. Но опять же: был результат, а остальное неважно», — приводит слова защитника Sport24.
Напомним, Эмерсон выступает за «Урал» с июля нынешнего года.
- 4 октября 2022
-
08:44
-
08:30
-
08:06
-
07:56
-
07:48
-
07:39
-
07:34
-
07:30
-
07:13
-
07:03
-
06:33
-
06:15
-
05:39
-
05:30
-
04:57
-
04:47
-
04:35
-
04:14
-
03:57
-
03:51
-
03:42
-
03:30
-
03:27
-
03:10
-
02:50
-
02:47
-
02:17
-
02:06
-
01:52
-
01:33
-
01:26
-
01:23
-
01:16
-
00:57
-
00:46