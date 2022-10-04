Бышовец: смена тренеров — возможная причина происходящего с «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал турнирной положение столичной команды в Российской Премьер-Лиге.
«Смена тренеров – возможная причина того, что сейчас происходит с «Динамо». Отсюда и проблемы – отсутствие диалога, новый чемпионат, новые игроки. Необходимо время, чтобы принять решение по тренеру.
То, что ключевые игроки команды в каждой линии покинули клуб, тоже сыграло свою роль. Это повлияло на результат и качество игры. В первую очередь я говорю про Ордеца и других игроков, которые в целом и составляли тот важный сплав молодёжи и опыта.
Беспокоит и то, что игра молодёжи, внушавшая оптимизм в перспективе, сейчас не видна. К сожалению, неудачи прошлого года, наверное, повлияли на психологическое состояние игроков»,– приводит слова Бышовца Metaratings.
- 4 октября 2022
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