«Тоттенхэм» готов включиться в гонку за подписание Душана Влаховича
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Нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем продолжают интересоваться клубы английской Премьер-лиги. В гонку за подписание 22-летнего сербского нападающего вступил «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Calciomercato.com. Ранее стало известно, что подписать Влаховича хотят «Челси» и «Арсенал».
22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за € 81,6 млн. За новую команду нападающий забил 14 голов и отдал три результативные передачи в 30 матчах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
В нынешнем сезоне «Ювентус» набрал 13 очков в восьми матчах итальянской Серии А и занимает в турнирной таблице седьмое место.
Самые результативные команды в истории английской Премьер-лиги. Видеоролик:
Новость по теме«Челси» и «Арсенал» заинтересованы в подписании Душана Влаховича
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