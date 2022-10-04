«Тоттенхэм» готов включиться в гонку за подписание Душана Влаховича

Нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем продолжают интересоваться клубы английской Премьер-лиги. В гонку за подписание 22-летнего сербского нападающего вступил «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Calciomercato.com. Ранее стало известно, что подписать Влаховича хотят «Челси» и «Арсенал».

22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за € 81,6 млн. За новую команду нападающий забил 14 голов и отдал три результативные передачи в 30 матчах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.



В нынешнем сезоне «Ювентус» набрал 13 очков в восьми матчах итальянской Серии А и занимает в турнирной таблице седьмое место.

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